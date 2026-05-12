Общество Образование Деньги Изменения Экология

МОН отменило ограничения на восстановление в вузах: что изменится для студентов

11:38 12.05.2026 Вт
2 мин
Почему меняют правила и при чем здесь мобилизация?
aimg Василина Копытко
Сейчас Министерство разрабатывает новый проект приказа (фото: Getty Images)

Министерство образования и науки Украины отменило приказ №910, который устанавливал барьеры для восстановления и перевода студентов на дневную или дуальную формы обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

Главное:

  • Отмена запрета: Студенты снова могут свободно возобновляться или переводиться на очную форму обучения.
  • Причина вмешательства: Приказ №910 признан судом противоправным из-за нарушения конституционного права на образование.
  • Учет правок: Новый проект приказа МОН уже разрабатывается с учетом предложений Офиса Омбудсмена.

Барьеры из-за мобилизации

Ранее МОН ввело ограничения, обосновывая их мобилизационными процессами в стране. Однако, по словам Дмитрия Лубинца, эти правила применялись и к невоеннообязанным категориям, в частности женщинам.

Это лишало многих студентов возможности учиться по специальностям, где не предусмотрена заочная форма.

"Я системно реагировал: направлял в профильное министерство предложения изменений в приказ, внес официальное представление, зафиксировал проблему в Ежегодном докладе за 2025 год", - подчеркнул Омбудсмен.

Куда обращаться в случае нарушений

Если права на получение образования продолжают нарушаться, граждане могут обратиться в Офис Омбудсмена:

  • Адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев;
  • E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • Телефоны: 1678 или 044 299 74 08.

Читайте также о том, что в 2026 году поступление в учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) будет проходить по обновленным правилам. Теперь будет больший акцент не на тестах, а на собеседованиях, творческих конкурсах и мотивации поступающего.

Ранее мы писали о том, что МОН планирует ввести для студентов университетов и колледжей обязательный курс "Основы национального сопротивления". В его рамках будет происходить теоретическая и практическая подготовка, включая занятия на полигонах, которая будет формировать навыки безопасности, выживания и защиты государства.

