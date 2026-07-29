У МОН розповіли, чи будуть цього року гранти на навчання для вступників

Механізм державних грантів для студентів-контрактників у 2026-2027 навчальному році досі не затверджений. Водночас МОН запевняє, що практика надання грантів, яка діяла торік, буде збережена.
Про це РБК-Україна повідомили у Міністерстві освіти і науки України (МОН).
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У відомстві зазначили, що наразі розглядають два варіанти збереження механізму державних грантів.
"До початку нового навчального року механізм державних грантів буде збережено. Якщо законопроєкт №10399 ще не набуде чинності, необхідні рішення ухвалять на рівні постанови Кабінету Міністрів", - повідомили РБК-Україна в МОН.
Таким чином, у міністерстві запевнили, що вступники й надалі матимуть можливість отримувати державні гранти на оплату навчання.
Водночас у МОН наголосили, що студенти, які вже стали отримувачами грантів у попередні роки, не втратять державну підтримку.
"Студенти, які вже отримують гранти, продовжать їх отримувати за умови дотримання встановлених вимог на момент їхнього вступу", - зазначили у відомстві.
Державний грант на навчання можуть отримати вступники з високими або вище середніх результатами НМТ, які вступили до закладу вищої освіти на контракт. Це безповоротна цільова підтримка, яка допомагає частково або повністю оплатити навчання.
У 2025 році базові суми грантів становили 17 тисяч і 25 тисяч гривень. Остаточний розмір залежить від спеціальності та регіону, де розташований заклад освіти. Держава передбачає більшу підтримку для вступників на спеціальності, де найбільше потрібні фахівці, зокрема в галузях освіти, інженерії, природничих наук, аграрного сектору, реабілітації та медицини.
Якщо студент переводиться до іншого закладу, але не змінює спеціальність, грант зберігається. У разі зміни спеціальності його можуть переглянути або скасувати, якщо нова освітня програма не відповідає умовам надання гранту.
Нагадаємо, освітній грант можуть отримати вступники, які навчатимуться на контракті та виконають встановлені державою умови. Водночас абітурієнти, які відмовляться від рекомендованого бюджетного місця, права на таку фінансову підтримку не матимуть.
Раніше РБК-Україна розповідало про умови отримання гранту на навчання для студентів-контрактників у 2025-2026 навчальному році.