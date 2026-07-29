В МОН рассказали, будут ли в этом году гранты на обучение для поступающих

Главное: Гранты сохранят: МОН гарантирует, что практика предоставления государственных грантов для контрактников будет действовать и в 2026-2027 учебном году.

МОН гарантирует, что практика предоставления государственных грантов для контрактников будет действовать и в 2026-2027 учебном году. Поддержка действующих студентов: Все студенты, которые уже получили гранты в предыдущие годы, продолжают получать их на первоначальных условиях поступления.

Все студенты, которые уже получили гранты в предыдущие годы, продолжают получать их на первоначальных условиях поступления. Кто имеет право на выплаты: Безвозвратную финансовую помощь получают поступающие на контракт с высокими или выше средних баллов НМТ. Базовые суммы в прошлом году составили 17 тысяч и 25 тысяч гривен.

Безвозвратную финансовую помощь получают поступающие на контракт с высокими или выше средних баллов НМТ. Базовые суммы в прошлом году составили 17 тысяч и 25 тысяч гривен. Условия сохранения гранта: При переводе в другой ВУЗ без изменения специальности выплаты остаются. Если же студент меняет специальность, предоставление гранта могут пересмотреть или отменить.

В ведомстве отметили, что в настоящее время рассматривают два варианта сохранения механизма государственных грантов.

"До начала нового учебного года механизм государственных грантов будет сохранен. Если законопроект №10399 еще не вступит в силу, необходимые решения будут приняты на уровне постановления Кабинета министров", - сообщили РБК-Украина в МОН.

Таким образом, в министерстве заверили, что абитуриенты и в дальнейшем будут иметь возможность получать государственные гранты на оплату обучения.

Вместе с тем в МОН подчеркнули, что студенты, которые уже стали получателями грантов в предыдущие годы, не потеряют государственную поддержку.

"Студенты, которые уже получают гранты, продолжат их получать при условии соблюдения установленных требований, действовавших на момент их поступления", - отметили в ведомстве.

Какие гранты на обучение действуют в Украине

Государственный грант на обучение могут получить абитуриенты с высокими или выше среднего результатами НМТ, поступившие в учреждение высшего образования на контрактную форму обучения. Это безвозвратная целевая поддержка, которая помогает частично или полностью оплатить обучение.

В 2025 году базовые суммы грантов составляли 17 тысяч и 25 тысяч гривен. Окончательный размер зависит от специальности и региона, где расположено учебное заведение. Государство предусматривает большую поддержку для абитуриентов, поступающих на специальности, где больше всего нужны специалисты, в частности в сферах образования, инженерии, естественных наук, аграрного сектора, реабилитации и медицины.

Если студент переводится в другое учебное заведение, но не меняет специальность, грант сохраняется. В случае смены специальности его могут пересмотреть или отменить, если новая образовательная программа не соответствует условиям предоставления гранта.