RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В МОН рассказали, будут ли в этом году гранты на обучение для поступающих

16:03 29.07.2026 Ср
3 мин
Как правительство намерено помогать студентам?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Студенты в Украине (Getty Images)

Механизм государственных грантов для студентов-контрактников в 2026-2027 учебном году до сих пор не утвержден. В то же время МОН уверяет, что действовавшая в прошлом году практика предоставления грантов будет сохранена.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

Главное:

  • Гранты сохранят: МОН гарантирует, что практика предоставления государственных грантов для контрактников будет действовать и в 2026-2027 учебном году.
  • Поддержка действующих студентов: Все студенты, которые уже получили гранты в предыдущие годы, продолжают получать их на первоначальных условиях поступления.
  • Кто имеет право на выплаты: Безвозвратную финансовую помощь получают поступающие на контракт с высокими или выше средних баллов НМТ. Базовые суммы в прошлом году составили 17 тысяч и 25 тысяч гривен.
  • Условия сохранения гранта: При переводе в другой ВУЗ без изменения специальности выплаты остаются. Если же студент меняет специальность, предоставление гранта могут пересмотреть или отменить.

В ведомстве отметили, что в настоящее время рассматривают два варианта сохранения механизма государственных грантов.

"До начала нового учебного года механизм государственных грантов будет сохранен. Если законопроект №10399 еще не вступит в силу, необходимые решения будут приняты на уровне постановления Кабинета министров", - сообщили РБК-Украина в МОН.

Таким образом, в министерстве заверили, что абитуриенты и в дальнейшем будут иметь возможность получать государственные гранты на оплату обучения.

Вместе с тем в МОН подчеркнули, что студенты, которые уже стали получателями грантов в предыдущие годы, не потеряют государственную поддержку.

"Студенты, которые уже получают гранты, продолжат их получать при условии соблюдения установленных требований, действовавших на момент их поступления", - отметили в ведомстве.

Какие гранты на обучение действуют в Украине

Государственный грант на обучение могут получить абитуриенты с высокими или выше среднего результатами НМТ, поступившие в учреждение высшего образования на контрактную форму обучения. Это безвозвратная целевая поддержка, которая помогает частично или полностью оплатить обучение.

В 2025 году базовые суммы грантов составляли 17 тысяч и 25 тысяч гривен. Окончательный размер зависит от специальности и региона, где расположено учебное заведение. Государство предусматривает большую поддержку для абитуриентов, поступающих на специальности, где больше всего нужны специалисты, в частности в сферах образования, инженерии, естественных наук, аграрного сектора, реабилитации и медицины.

Если студент переводится в другое учебное заведение, но не меняет специальность, грант сохраняется. В случае смены специальности его могут пересмотреть или отменить, если новая образовательная программа не соответствует условиям предоставления гранта.

Напомним, образовательный грант могут получить абитуриенты, которые будут учиться на контракте и выполнят установленные государством условия. Вместе с тем абитуриенты, которые откажутся от рекомендованного бюджетного места, права на такую финансовую поддержку иметь не будут.

Ранее РБК-Украина рассказывало об условиях получения гранта на обучение для студентов-контрактников в 2025-2026 учебном году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в УкраинеМОНМинобразования