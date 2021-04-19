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Могут ли из-за карантина продолжить учебный год: образовательный омбудсмен дал объяснение

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 12:39
Могут ли из-за карантина продолжить учебный год: образовательный омбудсмен дал объяснение Фото: в МОН рассказали, могут ли продлить учебный год (city.kharkov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Учебный год в образовательных учреждениях может быть продлен, если возникнет такая необходимость. Такие решения принимает местная власть.

Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что учебный год в школах по закону длится до 30 июня, а обучение должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право", - сказал Горбачев.

На просьбу рассказать, есть ли какие-то слухи о продлении учебного года, он ответил: "Это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано. Поэтому нужно спрашивать местную власть".

Напомним, на прошлой неделе локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. Это означает, что школы и садики остаются закрытыми, а общественным транспортом можно воспользоваться только по специальным пропускам.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Киеве позволили монтаж летних площадок возле ресторанов. Однако работать они смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Также стало известно, что в Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна. В частности, интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут, потому что пассажиропоток упал в несколько раз.

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