ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 15:54
В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено Фото: в Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

С 15 апреля в Киеве будет разрешено монтаж летних площадок возле заведений питания. Однако работать такие пространства смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

Отмечается, что работать открытые "залы" смогут лишь после полного снятия карантинных ограничений.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.

Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия.

Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом. Более того, в минувшую пятницу мэр города Виталий Кличко призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие граничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтобы городская власть решила проблему с нехваткой пропусков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы