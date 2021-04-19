Чи можуть через карантин продовжити навчальний рік: освітній омбудсмен дав пояснення
Навчальний рік в освітніх закладах може бути продовжено, якщо виникне така потреба. Такі рішення ухвалює місцева влада.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Він зазначив, що навчальний рік у школах за законом триває до 30 червня, а навчання має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року.
"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Якщо школа або управління/департамент вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право", - сказав Горбачов.
На прохання розповісти, чи є якісь чутки про продовження навчального року, він відповів: "Це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено. Тому потрібно запитувати місцеву владу".
Нагадаємо, минулого тижня локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. Це означає, що школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.
Раніше повідомлялося, що з 15 квітня в Києві дозволили монтаж літніх майданчиків біля ресторанів. Однак працювати вони зможуть тільки після повного зняття карантинних обмежень "червоної" зони.
Також стало відомо, що в Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауна. Зокрема, інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин, тому що пасажиропотік упав у кілька разів.