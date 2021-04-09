В Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна
Киевский метрополитен изменил график движения поездов на время локдауна. Интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер киевского метрополитена Наталия Макогон.
По ее словам, график движения поездов был изменен, чтобы оптимизировать работу метрополитена и сэкономить ресурс.
"Мы увеличили (интервал между поездами - ред.) в пиковые часы с 1:30 до 2 минут. Это будет не очень заметным для пассажиров", - пояснила Макогон.
В метрополитене добавили, что сейчас пассажиропоток столичной подземки составляет около 200 тысяч человек ежедневно. При этом в понедельник, когда фиксируют минимальный пассажиропоток, было зафиксировано 150 тысяч - это в 10 раз меньше, чем в докарантинные времена.
Напомним, в Киеве с начала этой недели во всем общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров лишь при наличии спецпропуска. Такие пропуска выдает городская власть, в частности, для работников предприятий критической сферы, медиков. Для получения такого проездного документа в соответствующий департамент КГГА обращаются сами предприятия.
При этом не всем киевлянам сразу выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, к примеру, медиков не пускали в общественный транспорт. Президент Владимир Зеленский призвал КГГА оперативно решить эту проблему.