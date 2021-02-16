МОН и Рада начали подготовку нового закона о профобразовании: что он предлагает

Сейчас в ВР зарегистрированы два законопроекта о профобразовании, но они не учитывают всех потребностей современной системы профессионального образования.

"Поэтому МОН совместно с народными депутатами-членами комитета по вопросам образования, науки и инноваций начало работу над подготовкой нового законопроекта о профессиональном образовании. Он учтет положения, заложенные в предыдущих двух законопроектах, и дополнит их", - рассказал Шкарлет.

Глава МОН отметил, что для создания эффективной системы учреждений профессионального образования предложена новая модель управления и финансирования с регионального уровня.

"Необходимо также предусмотреть обновление учебной и социальной инфраструктуры учреждений профессионального образования с привлечением инвестиций", - указано в сообщении.

Шкарлет также обратил внимание на то, что система профессионально-технического образования требует кардинального совершенствования, ведь Украине не хватает квалифицированных рабочих кадров.