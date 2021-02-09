Зеленский: в Украине появится стратегия развития высшего образования на 10 лет
В Украине появится стратегия развития высшего образования, которая будет рассчитана на 10 лет. Документ готовит Кабинет министров.
Об этом на форуме "Образование Украины 2021" заявил президент Владимир Зеленский.
"Мы уделяем особое внимание нашему высшему образованию. По моему указу правительство готовит стратегию развития высшего образования на следующие 10 лет, государственную программу восстановления и строительства сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования Украины среди иностранцев. Мы будем бороться за наших и иностранных студентов", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что сегодня будет опубликован указ о создании Совета по развитию общего среднего образования при президенте Украины.
Напомним, ранее в Украине изменили процедуру избрания ректоров вузов. Закон разбивает такие выборы на два тура. Избранным руководителем будет считаться тот, который наберет более 50% голосов.
Кроме того, Рада одобрила за основу и в целом проект постановления о премиях для лучших участников ВНО. Премировать будут участников тестирования, которые набрали не менее 790 баллов по четырем предметам из 800 возможных баллов. Премия составит 100 000 гривен.