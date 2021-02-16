Зеленский создал совет по развитию среднего образования: для чего он необходим

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования. Он подписал соответствующий указ №55/2021.

Консультативный совет создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Его основными задачами являются:

мониторинг современного образовательного пространства,

мониторинг состояния реформирования системы общего среднего образования,

анализ законодательства Украины в этой сфере.

Совет будет готовить предложения по доступности и высокому качеству общего среднего образования, прав участников образовательного процесса, совершенствованию законодательства о среднем образовании.

"Среди задач совета - обеспечение инновационного развития общего среднего образования, формирование компетентностей соискателей образования, оценивание результатов обучения учащихся, обеспечение профессионального развития учителей, соблюдение гарантий государства по оплате труда, социальному и пенсионному обеспечению и т.д.", - говорится в сообщении.

Этот орган также будет заниматься развитием государственно-частного партнерства в сфере образования, способствовать координации центральной и местной власти, предприятий и учебных заведений по развитию современной и безопасной образовательной среды.

Он может создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к его компетенции, и привлекать к работе этих групп представителей власти, общественных деятелей, ученых и тому подобное.

Президент также утвердил и состав Консультативного совета. Его возглавил народный депутат, заместитель председателя комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Заседание Консультативного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его состава. По результатам заседания в случае необходимости оформляется протокол, который подписывает глава.