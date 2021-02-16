RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОН та Рада почали підготовку нового закону про профосвіту: що він пропонує

Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти та науки спільно з Верховною радою почало напрацьовувати новий закон про професійну освіту. Проект напрацьовують на базі двох існуючих документів.

Про це заявив глава МОН Сергій Шкарлет, передає урядовий портал.

Зараз у ВР зареєстровано два законопроекти про профосвіту, але вони не враховують усіх потреб сучасної системи професійної освіти.

"Тому МОН спільно з народними депутатами-членами комітету з питань освіти, науки та інновацій розпочало роботу над підготовкою нового законопроекту про професійну освіту. Він врахує положення, закладені в попередніх двох законопроектах, та доповнить їх", - розповів Шкарлет.

Глава МОН відзначив, що для створення ефективної системи закладів професійної освіти буде запропонована нова модель управління та фінансування з регіонального рівня.

"Необхідно також передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій", - вказано у повідомленні.

Шкарлет також звернув увагу на те, що система професійно-технічної освіти потребує кардинального вдосконалення, адже Україні бракує кваліфікованих робочих кадрів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави анонсував, що в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МОНОсвітаВерховна Рада
Читайте також
Зеленський утворив раду щодо розвитку середньої освіти: для чого вона необхідна
Рада відновила конкурси для держслужбовців
Прогноз погоди