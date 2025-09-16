МОН планує змінити умови вступної кампанії: що чекає абітурієнтів у 2026 році

Міністерство освіти і науки готує зміни до правил вступної кампанії. Зокрема, у 2026 році абітурієнтам можуть зменшити кількість пріоритетностей для заяв на бакалаврат та медичну магістратуру.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи".

Зміни у вступній кампанії

За його словами, цьогорічна система, яка дозволяла виставляти пріоритети не лише для бюджетних, а й для контрактних заяв, виправдала себе.

"Ми виходимо на рівень 99% за рекомендаціями за 5, 6, 7, максимум 8 пріоритетністю", - пояснив Шаров.

У 2025 році абітурієнти могли подати до 15 заяв і розставити пріоритетність від 1 до 15 (5 на бюджет, 10 - на контракт). Наступного року у МОН пропонують скоротити цю кількість до 12 та надалі вивчати оптимальний формат для вступників.

У вишах удвічі більше місць, ніж абітурієнтів

На цьому ж круглому столі Шаров заявив, що у 2025 році заклади вищої освіти України готові були прийняти на бакалаврат удвічі більше студентів, ніж реально було вступників.

За його словами, університети задекларували 429 тисяч місць для першокурсників. Водночас реальна кількість абітурієнтів склала близько 200 тисяч.

При цьому на бюджет держава виділила понад 73,5 тисячі місць.

"Фактично, місць у наших закладах вищої освіти щонайменше вдвічі більше, ніж кількість людей, які готові вступати на бакалаврат", - зазначив Шаров.

Додамо також, що за даними УЦОЯО, що у 2025 році кожен п’ятий учасник національного мультипредметного тесту, який успішно подолав поріг і отримав право вступати до українських університетів, не скористався цією можливістю.