Бали набрали, але студентами не стали. Скільки учасників НМТ-2025 не вступили у виші

Понеділок 15 вересня 2025 13:42
UA EN RU
Бали набрали, але студентами не стали. Скільки учасників НМТ-2025 не вступили у виші Скільки учасників НМТ-2025 не вступили у виші (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Кожен п’ятий учасник національного мультипредметного тесту, який успішно подолав поріг і отримав право вступати до українських університетів, не скористався цією можливістю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Освіта.юа".

НМТ-2025

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у 2025 році понад 250 тисяч учасників НМТ подолали поріг з усіх чотирьох предметів та отримали оцінки у шкалі 100-200 балів.

Втім, як зазначив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, вступниками до закладів вищої освіти стали трохи понад 198 тисяч осіб.

З огляду на те, що брати участь у конкурсному відборі можна було не лише за результатами НМТ-2025, а й попередніх років, а також без тесту для пільгових категорій, частка тих, хто не використав цьогорічні результати для вступу, ще вища.

Бали набрали, але студентами не стали. Скільки учасників НМТ-2025 не вступили у вишіРезультати НМТ-2025 (скриншот)

Зазначимо також, що аналіз розподілу учасників НМТ-2025 за віком свідчить, що найбільшою віковою категорією за кількістю учасників є 17-річні випускники. Їх було понад 148,5 тисяч осіб. 18-річні учасники ставили понад 85,5 тисяч, 19-річних - понад 16 тисяч осіб.

Вікові групи від 20 до 25 років представлені приблизно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року.

Водночас наймолодшому учаснику НМТ у 2025 році було 14 років, а найстаршим - 64, 65 і 71 рік.

Бали набрали, але студентами не стали. Скільки учасників НМТ-2025 не вступили у вишіРезультати НМТ-2025 (скриншот)

Читайте також про те, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглядає можливість запровадження дводенної моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.

Раніше ми писали про те, що результати цьогорічного національного мультипредметного тесту (НМТ) загалом співмірні з торішніми. Йдеться як про відсоток високих балів, так і про частку тих, хто не пройшов поріг.

Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні
