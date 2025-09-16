ua en ru
МОН планирует изменить условия вступительной кампании: что ждет абитуриентов в 2026 году

Вторник 16 сентября 2025 12:10
МОН планирует изменить условия вступительной кампании: что ждет абитуриентов в 2026 году МОН может внести изменения во вступительную кампанию 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки готовит изменения в правила вступительной кампании. В частности, в 2026 году абитуриентам могут уменьшить количество приоритетов для заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы".

Изменения во вступительной кампании

По его словам, нынешняя система, которая позволяла выставлять приоритеты не только для бюджетных, но и для контрактных заявлений, оправдала себя.

"Мы выходим на уровень 99% по рекомендациям по 5, 6, 7, максимум 8 приоритетности", - пояснил Шаров.

В 2025 году абитуриенты могли подать до 15 заявлений и расставить приоритетность от 1 до 15 (5 на бюджет, 10 - на контракт). В следующем году в МОН предлагают сократить это количество до 12 и в дальнейшем изучать оптимальный формат для поступающих.

В вузах вдвое больше мест, чем абитуриентов

На этом же круглом столе Шаров заявил, что в 2025 году высшие учебные заведения Украины готовы были принять на бакалавриат вдвое больше студентов, чем реально было абитуриентов.

По его словам, университеты задекларировали 429 тысяч мест для первокурсников. В то же время реальное количество абитуриентов составило около 200 тысяч.

При этом на бюджет государство выделило более 73,5 тысячи мест.

"Фактически, мест в наших учреждениях высшего образования минимум вдвое больше, чем количество людей, которые готовы поступать на бакалавриат", - отметил Шаров.

Добавим также, что по данным УЦОКО, что в 2025 году каждый пятый участник национального мультипредметного теста, который успешно преодолел порог и получил право поступать в украинские университеты, не воспользовался этой возможностью.

Читайте также о том, что Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривает возможность введения двухдневной модели национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.

Ранее мы писали о том, что результаты нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ) в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.

