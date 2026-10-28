Щоб діти могли вчитися: у Києві відремонтували укриття в 76 закладах освіти

За останні два роки в столиці виконали капітальні ремонти укриттів в 76 закладах освіти, щоб діти могли навчатися не тільки в дистанційному форматі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мер Києва Віталія Кличко у Telegram.

Побудовано вже 9 нових споруд і ще 4 - у роботі

За словами очільника столиці, за останніх 2 роки у столиці виконали ремонти в укриттях 76 закладів освіти, у ще 33 - роботи тривають.

Також він розповів, що побудували 9 нових споруд подвійного призначення (на 4781 місць) і цьогоріч планується завершити будівництво ще 4 обʼєктів (на 1774 місць).

"Робимо все можливе, щоб діти могли навчатися очно там, де це дозволяють безпекові умови. Наразі 55% учнів у Києві навчаються очно", - сказав Кличко.

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Як виглядає оновлена школа в Києві

Мер також показав, як виглядають відремонтовані укриття на прикладі однієї зі шкіл Солом’янського району, де раніше не було умов для навчального процесу в укритті і можна було тільки перечекати тривогу

"Ремонт укриття площею 600 м² закінчили до початку навчального року. Відтепер там є навчальний простір, і всі 353 учні мають змогу навчатися за очною формою. Розраховане сховище на 600 людей", - зазначив він.

Також Кличко розповів, що в цій школі разом із укриттям відремонтували їдальню та спортзал.