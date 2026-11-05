Українські школярі у Британії зможуть складати іспит із рідної мови: навіщо це потрібно

Українські школярі у Великій Британії зможуть складати офіційний іспит із рідної мови та отримувати британську освітню кваліфікацію GCSE. Це дасть їм змогу не лише підтвердити знання української, а й використовувати результат для подальшого навчання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН .

Що дасть дітям іспит з української

GCSE (General Certificate of Secondary Education) - це кваліфікація британської системи середньої освіти, яку учні зазвичай здобувають приблизно у 16 років після складання іспитів із різних предметів.

Результати GCSE враховують під час подальшого навчання. Тому українська мова зможе стати для дітей не лише засобом спілкування з родиною, а й повноцінним предметом, знання з якого матимуть офіційне підтвердження в британській освітній системі.

Іспит оцінюватиме чотири мовні навички: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Під час його розроблення також врахують культурний та історичний контекст української мови.

Складати GCSE з української зможуть не лише діти з українських родин, а й інші учні, які вивчають цю мову.

Перші заняття за новою програмою планують розпочати у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році. Кваліфікація буде доступною для учнів Англії, Уельсу та Північної Ірландії.

Хто розроблятиме іспит

Над новою кваліфікацією працюватиме британська екзаменаційна організація AQA за підтримки уряду Великої Британії. До розроблення залучать мовознавців і профільних експертів, які мають забезпечити якість оцінювання та врахувати потреби української громади.

Запровадження іспиту стало відповіддю на багаторічний запит українців у Великій Британії. Особливого значення це рішення набуває для дітей, які виїхали з України через повномасштабну війну та продовжують навчання за кордоном.

У британських школах вони опановують англійську мову та інтегруються в нове середовище. Водночас можливість складати іспит з української допоможе їм підтримувати й розвивати навички читання, письма та усного мовлення рідною мовою.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко назвав запровадження GCSE важливим кроком у забезпеченні свободи освітнього вибору українських дітей та збереженні їхньої національної ідентичності.

Як це пов'язано зі співпрацею країн

Запровадження GCSE з української мови розвиває освітню співпрацю в межах Сторічного партнерства між Україною та Великою Британією.

Ще один напрям цієї взаємодії - програма UK-Ukraine Schools Partnership, яка об'єднує понад 300 шкіл в обох країнах. Вона допомагає учням і вчителям налагоджувати прямі контакти, реалізовувати спільні освітні проєкти та знайомитися з культурою одне одного.

Нова кваліфікація має розширити можливості українських дітей за кордоном: вони зможуть підтверджувати знання рідної мови за британськими освітніми стандартами та використовувати цей результат у подальшому навчанні.