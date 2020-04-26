В МОН назвали особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях пандемии

Фото: Любомира Мандзий (facebook com lmandziy)

Для них предусмотрена несколько иная процедура поступления

Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала об особенностях поступления абитуриентов из оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

"У нас работают центры, через которые абитуриенты смогут поступить в учреждения высшего образования. 77 учреждений высшего образования уполномоченные для вступления тех молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Количество учреждений высшего образования может быть расширена за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить как с Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма в эти учреждения. Нет разницы, откуда абитуриенты", - сказала она.

При этом лица, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в учреждения высшего образования на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ВНО.

"Им для поступления нужно обратиться в образовательный центр "Донбасс-Украина", "Крым-Украина", подать образовательную декларацию и пройти процедуры, которые предусмотрены в настоящее время", - сказала Мандзий.

Ранее сообщалось, что Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет происходить с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее т.в.о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщала, что сейчас сроки проведения ВНО-2020 остаются неопределенными.