В Минобразования объяснили, как будет проходить ВНО-2020 в условиях пандемии

Иллюстративное фото (УНИАН)

ВНО будет проходить с использованием средств индивидуальной защиты

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет проходить с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины в Facebook.

Так, в МОН напомнили, что сроки проведения ВНО-2020 будут зависеть от даты завершения карантина в Украине. Если карантин завершится до июня, то ВНО пройдет между 25 июня и 17 июля. Если же карантин продержится до августа - тестирование будет проходить с 17 августа по 4 сентября.

Отмечается, что формат и процедура проведения ВНО в этом году не изменится, ведь правилами тестирования предполагается обязательная дистанция в 1,5 метра между участниками и нахождение в аудитории не более 17 человек. У входа помещений, где будет проходить тестирование, также обеспечат дистанцирование, чтобы избежать скопления людей.

Участники тестирования и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения, где будет проводиться ЗНО-2020, будут проветривать и дезинфицировать.

Количество тестов и их содержание также не планируют менять, ведь, как утверждают в Минобразования, количество заданий, касающихся материала, изучавшегося в условиях дистанционного обучения, ничтожно малое. Такое задание может быть единым на весь тест, поэтому перепечатывать тестовые тетради нецелесообразно.

"Модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина", - пояснили в МОН.

Кроме того, больные коронавирусом участники или те, кто контактировал с инфицированными, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии. Если из-за болезни или самоизоляции лица пропустят дополнительную сессию, то они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья.

"Такое правило действовало и раньше, для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях поступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов", - отметили в Минобразования.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Любомира Мандзий сообщала, что сейчас сроки проведения ВНО-2020 остаются неопределенными. Сроки проведения тестирования будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.