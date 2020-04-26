В МОН назвали особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій в умовах пандемії

Фото: Любомира Мандзій (facebook com lmandziy)

Для них передбачена дещо інша процедура вступу

Виконувачка обов’язків міністра освіти України Любомира Мандзій розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій України в умовах пандемії COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, до питання організації закінчення навчального року екстерном у закладах освіти на підконтрольній Києву території України можна буде повернутися після закінчення нинішнього карантину і зняття обмежень.

"У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Мінкультури, МОЗ і МВС. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської областей, так і з Криму у ці заклади. Немає різниці, звідки є вступники", - сказала вона.

При цьому особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, вступають до закладів вищої освіти на материковій Україні за дещо іншою процедурою, ніж проходження ЗНО.

"Їм для вступу потрібно звернутися в освітній центр "Донбас-Україна", "Крим-Україна", подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час", - сказала Мандзій.

Раніше повідомлялося, що Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 році відбуватиметься з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій повідомляла, що наразі терміни проведення ЗНО-2020 залишаються невизначеними.