ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минобразования пока нет сроков проведения ВНО-2020

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 18:24
В Минобразования пока нет сроков проведения ВНО-2020
Фото: Любомира Мандзий (facebook com lmandziy)

Сроки проведения ВНО будут зависеть от ситуации с коронавирусом

Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году пока не определены из-за карантина в Украине. Об этом во время видеообращения сообщила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Мандзий, сроки проведения ВНО-2020 будут зависеть от ситуации со вспышкой коронавируса в Украине, однако оно состоится в этом году.

"ВНО состоится в Украине в 2020 году, сроки могут быть разными. Оно может быть проведено в июне, может быть проведено в августе, но сроки проведения зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы гарантируем безопасность при проведении ВНО", - заявила она.

Опубликовано Министерство образования и науки Украины Среда, 22 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобразования подготовили 2 сценария проведения ВНО-2020 в условиях пандемии коронавируса. В МОН отметили, что ВНО состоится в 2020 году в любом случае, но сроки проведения будут зависеть от карантина.

Также в МОН не исключали, что из-за переноса проведения ВНО-2020 сроки вступительной кампании могут быть смещены. Корректировка даты начала вступительной кампании будет подготовлена в МОН позже.

Минобразования не исключает дистанционного завершения учебного года В Минздраве рассказали, когда рассмотрят ослабление карантина
Новости Украины МОНМинобразованияВНОкарантин
News
On Top