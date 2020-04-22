В Минобразования пока нет сроков проведения ВНО-2020

Фото: Любомира Мандзий (facebook com lmandziy)

Сроки проведения ВНО будут зависеть от ситуации с коронавирусом

Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году пока не определены из-за карантина в Украине. Об этом во время видеообращения сообщила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Мандзий, сроки проведения ВНО-2020 будут зависеть от ситуации со вспышкой коронавируса в Украине, однако оно состоится в этом году.

"ВНО состоится в Украине в 2020 году, сроки могут быть разными. Оно может быть проведено в июне, может быть проведено в августе, но сроки проведения зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы гарантируем безопасность при проведении ВНО", - заявила она.

Опубликовано Министерство образования и науки Украины Среда, 22 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобразования подготовили 2 сценария проведения ВНО-2020 в условиях пандемии коронавируса. В МОН отметили, что ВНО состоится в 2020 году в любом случае, но сроки проведения будут зависеть от карантина.

Также в МОН не исключали, что из-за переноса проведения ВНО-2020 сроки вступительной кампании могут быть смещены. Корректировка даты начала вступительной кампании будет подготовлена в МОН позже.