У МОН нагадали про важливе правило перед стартом навчального року

Міністерство освіти і науки нагадало про необхідність щоденного проведення хвилини мовчання о 9:00 у всіх закладах освіти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН, адресований керівникам обласних департаментів освіти і науки.

У відомстві наголосили, що організоване вшанування пам’яті щодня допоможе дітям і молоді сформувати розуміння громадянської відповідальності та національної пам’яті.

"Просимо всіх освітян подбати, щоб кожен учасник освітнього процесу - від наймолодшого школяра до студента, від учителя до керівника закладу - мав можливість зупинитися на цю хвилину, усвідомити її значення та вшанувати героїв і жертв війни", - зазначили у Міносвіти.

МОН рекомендує поєднувати хвилину мовчання з коротким словом учителя чи вихователя, тематичними бесідами, виховними годинами або іншими формами виховної роботи, щоб допомогти молоді глибше зрозуміти ціну свободи та мужність українського народу.