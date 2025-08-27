ua en ru
У МОН нагадали про важливе правило перед стартом навчального року

Середа 27 серпня 2025 11:41
У МОН нагадали про важливе правило перед стартом навчального року Фото: Заклади освіти кожного дня мають проводити хвилину мовчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки нагадало про необхідність щоденного проведення хвилини мовчання о 9:00 у всіх закладах освіти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН, адресований керівникам обласних департаментів освіти і науки.

У відомстві наголосили, що організоване вшанування пам’яті щодня допоможе дітям і молоді сформувати розуміння громадянської відповідальності та національної пам’яті.

"Просимо всіх освітян подбати, щоб кожен учасник освітнього процесу - від наймолодшого школяра до студента, від учителя до керівника закладу - мав можливість зупинитися на цю хвилину, усвідомити її значення та вшанувати героїв і жертв війни", - зазначили у Міносвіти.

МОН рекомендує поєднувати хвилину мовчання з коротким словом учителя чи вихователя, тематичними бесідами, виховними годинами або іншими формами виховної роботи, щоб допомогти молоді глибше зрозуміти ціну свободи та мужність українського народу.

Нагадаємо, Кабмін встановив дати навчального року 2025-2026. Він триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Водночас остаточну структуру року (кінець занять, канікули) визначає педагогічна рада школи з урахуванням безпеки, навчального навантаження та потреб учнів.

Червень не є обов’язковим навчальним місяцем - заклади можуть закінчити навчання у травні або використати цей час для консультацій, проєктів чи екскурсій.

