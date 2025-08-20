ua en ru
Чи обов’язково школярам учитися до 30 червня: відповідь МОН

Україна, Середа 20 серпня 2025 22:47
Чи обов'язково школярам учитися до 30 червня: відповідь МОН
Автор: Антон Корж

Згідно з новою постановою Кабінету міністрів України, новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. При цьому червень не є обов'язковим навчальним місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти України.

Зазначається, що 30 червня 2026 року - це гранична дата завершення навчального року. Водночас заклади освіти мають право самостійно визначати фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул.

Цей функціонал покладено на педагогічну раду закладу освіти. При цьому педагогічна рада зобов'язана врахувати

  • навчальне навантаження на заклад та учнів;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • потреби та стан учнів закладу;
  • готовність педагогів закладу для навчання.

"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", - сказано у повідомленні.

При цьому червень не є офіційним обов'язковим навчальним місяцем. Заклад освіти має право як завершити навчальний рік у травні, так і продовжити навчання у червні, або організувати в цей проміжок часу консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії.

"Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", - додали у міністерстві.

Скасування дистанційного навчання: що відомо

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, але його основні ідеї залишаються: адаптація навчання до умов війни через дистанційні класи, педагогічний патронаж та українознавчий компонент для дітей за кордоном.

При цьому форма навчання залежатиме від безпекової ситуації: очне у безпечних регіонах, дистанційне на прифронтових, індивідуальні заняття на окупованих територіях. Дистанційні класи мають бути окремими та мінімум на 5 учнів.

