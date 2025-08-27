В МОН напомнили о важном правиле перед стартом учебного года

Министерство образования и науки напомнило о необходимости ежедневного проведения минуты молчания в 9:00 во всех учебных заведениях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН, адресованное руководителям областных департаментов образования и науки.

В ведомстве отметили, что организованное чествование памяти ежедневно поможет детям и молодежи сформировать понимание гражданской ответственности и национальной памяти.

"Просим всех педагогов позаботиться, чтобы каждый участник образовательного процесса - от самого младшего школьника до студента, от учителя до руководителя учреждения - имел возможность остановиться на эту минуту, осознать ее значение и почтить героев и жертв войны", - отметили в Минобразования.

МОН рекомендует сочетать минуту молчания с коротким словом учителя или воспитателя, тематическими беседами, воспитательными часами или другими формами воспитательной работы, чтобы помочь молодежи глубже понять цену свободы и мужество украинского народа.