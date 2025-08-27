ua en ru
В МОН напомнили о важном правиле перед стартом учебного года

Среда 27 августа 2025 11:41
UA EN RU
В МОН напомнили о важном правиле перед стартом учебного года Фото: Учебные заведения каждый день должны проводить минуту молчания (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки напомнило о необходимости ежедневного проведения минуты молчания в 9:00 во всех учебных заведениях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН, адресованное руководителям областных департаментов образования и науки.

В ведомстве отметили, что организованное чествование памяти ежедневно поможет детям и молодежи сформировать понимание гражданской ответственности и национальной памяти.

"Просим всех педагогов позаботиться, чтобы каждый участник образовательного процесса - от самого младшего школьника до студента, от учителя до руководителя учреждения - имел возможность остановиться на эту минуту, осознать ее значение и почтить героев и жертв войны", - отметили в Минобразования.

МОН рекомендует сочетать минуту молчания с коротким словом учителя или воспитателя, тематическими беседами, воспитательными часами или другими формами воспитательной работы, чтобы помочь молодежи глубже понять цену свободы и мужество украинского народа.

Напомним, Кабмин установил даты учебного года 2025-2026. Он продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. В то же время окончательную структуру года (конец занятий, каникулы) определяет педагогический совет школы с учетом безопасности, учебной нагрузки и потребностей учащихся.

Июнь не является обязательным учебным месяцем - заведения могут закончить обучение в мае или использовать это время для консультаций, проектов или экскурсий.

