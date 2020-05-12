ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МОН не исключает возможной работы детских садов в летнее время

Новости » Общество     12.05.2020 - 14:56
МОН не исключает возможной работы детских садов в летнее время
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Детские сады могут быть открыты при учете эпидемиологической ситуации в стране

В Министерстве образования и науки допускают возможность работы дошкольных учебных учреждений в этом году летом. Об этом сказала и.о. главы ведомства Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина-24".

По ее словам, детские сады могут быть открыты при учете эпидемиологической ситуации в стране.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сказала Мандзий.

Она добавила, что в садиках нет такого понятия, как учебный год. Он может быть в течение года, а режим работы учреждения определяет его учредитель.

Напомним, ранее в Минобразования назвали даты проведения Внешнего независимого оценивания. Также в МОН сообщили, что в ближайшее время университеты должны опубликовать условия и сроки приема на учебу абитуриентов.

Также РБК-Украина писало, что вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август.

При этом ведомство изменило условия подачи документов абитуриентами для поступления в учреждения высшего образования на период карантина в Украине.

Кроме этого, МОН перенесло регистрацию на поступление в магистратуру. Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня включительно и будет проводиться онлайн.

Теги Новости Украины Минобразования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь