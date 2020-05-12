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МОН не виключає можливої роботи дитячих садків у літній час

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 14:56
МОН не виключає можливої роботи дитячих садків у літній час
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Дитячі садки можуть бути відкриті при врахуванні епідеміологічної ситуації в країні

У Міністерстві освіти та науки допускають можливість роботи дошкільних навчальних закладів в цьому році влітку. Про це сказала в. о. глави відомства Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна-24".

За її словами, дитячі сади можуть бути відкриті при врахуванні епідеміологічної ситуації у країні.

"І, безумовно, з огляду на обставини, я думаю, що установи дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба враховувати виключно епідеміологічну ситуацію", - сказала Мандзій.

Вона додала, що у садочках немає такого поняття, як навчальний рік. Він може бути протягом року, а режим роботи закладу визначає його засновник.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти назвали дати проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. Також у МОН повідомили, що найближчим часом університети повинні оприлюднити умови та строки прийому на навчання абітурієнтів.

Також РБК-Україна писало, що вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень.

При цьому відомство змінило умови подання документів абітурієнтами для вступу до закладів вищої освіти на період карантину в Україні.

Крім цього, МОН перенесло реєстрацію на вступ до магістратури. Реєстрація відбудеться з 12 травня до 5 червня включно та буде проводитися онлайн.

Теги Новини України Міносвіти
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