ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МОН перенесло регистрацию на ЕВЭ и ЭПВИ

Новости » Общество     30.04.2020 - 18:34
МОН перенесло регистрацию на ЕВЭ и ЭПВИ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация будет проводиться онлайн

Регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЭПВИ) была перенесена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки Украины.

По данным МОН, сегодня руководителям учреждений высшего образования и научных учреждений, которые готовят магистров, было направлено письмо с сообщением, что регистрация на ЕВЭ и ЭПВИ пройдет с 12 мая до 5 июня включительно и будет проводиться онлайн.

"Следовательно, поступающие на магистратуру смогут отправить скан-копию заявления, документ, подтверждающий личность, и других необходимых документов для регистрации на ЕВЭ и ЭПВИ на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЭБО и на сайте учреждения высшего образования, или с использованием иного, определенного заведением канала связи", - пояснили в Минобразования.

Напомним, ранее сообщалось, что МОН изменило условия подачи документов абитуриентами для поступления в учреждения высшего образования на период карантина в Украине. Контрактникам разрешили подавать документы для поступления дистанционно. Также МОН планирует продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников и разрешить подачу по почте.

Также РБК-Украина писало, что сроки вступительной кампании в 2020 году могут быть смещены из-за переноса внешнего независимого оценивания. Часть нынешней вступительной кампании в МОН планировали провести дистанционно.

В МОН назвали особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях пандемии Студенты вузов закончат учебный год дистанционно, - МОН
Новости Украины МОНМинобразованиярегистрация
News
On Top