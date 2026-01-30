МОН дозволило регіонам змінювати формат навчання: де школи залишаються на дистанційці

У відомстві зазначають, що остаточні рішення мають ухвалювати місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також наголошують, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути передусім безпечним, доступним і безперервним, а формат навчання може змінюватися залежно від безпекової та енергетичної ситуації на місцях.

У Києві школи самі визначатимуть формат навчання

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що з 2 лютого в комунальних закладах освіти столиці відновлюється навчання. Кожна школа самостійно обиратиме очний, дистанційний або змішаний формат з урахуванням наявності тепла та електропостачання.

Заклади освіти, визначені опорними пунктами, у разі надзвичайної ситуації переходитимуть у режим роботи пунктів незламності, а навчання - у дистанційний формат. Про ухвалені рішення школи мають поінформувати батьків та учнів.

Де вже ухвалили рішення про дистанційне навчання

У Сумах освітній процес у школах, дитсадках і закладах позашкілля триватиме дистанційно до 7 лютого. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія ТЕБ та НС через різке погіршення погодних умов, повідомили у Сумській міськраді. У дошкільних закладах працюватимуть чергові групи.

У Чернігові з 2 лютого школи переходять на дистанційний формат. Згідно з повідомленням начальник управління освіти і науки Чернігівської міськради Василя Білогура, дитячі садки продовжують роботу очно, однак батьків просять за можливості залишати дітей удома.

У Полтавській області кілька громад також вирішили продовжити дистанційне навчання для школярів. Так, у Кременчуці заклади середньої та позашкільної освіти працюватимуть дистанційно з 2 по 4 лютого через морози та ожеледицю. У міській раді повідомили, що очне навчання в школах планують відновити з 5 лютого, дитсадки працюють у звичайному режимі. Також на дистанційне навчання через сильні морози перейшли ліцеї у Гадячі, тоді як заклади дошкільної освіти продовжують очну роботу. Формат навчання переглядатимуть після стабілізації погодних умов.