МОН разрешило регионам менять формат обучения: где школы остаются на дистанционке

В ведомстве отмечают, что окончательные решения должны принимать местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Также отмечают, что в условиях военного положения образовательный процесс должен быть прежде всего безопасным, доступным и непрерывным, а формат обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и энергетической ситуации на местах.

В Киеве школы сами будут определять формат обучения

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что со 2 февраля в коммунальных учебных заведениях столицы возобновляется обучение. Каждая школа самостоятельно будет выбирать очный, дистанционный или смешанный формат с учетом наличия тепла и электроснабжения.

Учебные заведения, определенные опорными пунктами, в случае чрезвычайной ситуации будут переходить в режим работы пунктов несокрушимости, а обучение - в дистанционный формат. О принятых решениях школы должны проинформировать родителей и учеников.

Где уже приняли решение о дистанционном обучении

В Сумах образовательный процесс в школах, детсадах и учреждениях внешкольного образования продлится дистанционно до 7 февраля. Соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщили в Сумском горсовете. В дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы.

В Чернигове со 2 февраля школы переходят на дистанционный формат. Согласно сообщению начальник управления образования и науки Черниговского горсовета Василия Билогура, детские сады продолжают работу очно, однако родителей просят по возможности оставлять детей дома.

В Полтавской области несколько общин также решили продолжить дистанционное обучение для школьников. Так, в Кременчуге учреждения среднего и внешкольного образования будут работать дистанционно со 2 по 4 февраля из-за морозов и гололеда. В городском совете сообщили, что очное обучение в школах планируют восстановить с 5 февраля, детсады работают в обычном режиме. Также на дистанционное обучение из-за сильных морозов перешли лицеи в Гадяче, тогда как учреждения дошкольного образования продолжают очную работу. Формат обучения будут пересматривать после стабилизации погодных условий.