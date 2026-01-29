Канікули закінчилися, але за парти повернуться не всі: як працюватимуть школи Києва з 2 лютого
Школи Києва виходять з канікул з 2 лютого. Проте єдиного правила для всіх немає: кожен заклад самостійно обиратиме формат навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Головне
- Три формати: очно, дистанційно або в змішаному режимі.
- Рішення за школою: формат навчання обирає педагогічна рада.
- Опорні пункти: Якщо школу використовують як пункт обігріву, під час надзвичайних ситуацій вона автоматично переходить на дистанційку.
- Дедлайн для батьків: Керівники шкіл мають повідомити батьків про обраний формат навчання до 30 січня.
- Право вибору: Батьки можуть самостійно обрати для дитини безпечний формат навчання.
Формат навчання
Із 2 лютого школи Києва відновлюють навчання після затяжних канікул. На розсуд педагогічної ради має бути визначено, в якому форматі працюватимуть школи: очно, дистанційно або у змішаному форматі.
При виборі формату навчання будуть враховуватися безпекова ситуація, наявність опалення та світла.
Школи як опорні пункти
Школи, які визначені опорними пунктами, у разі виникнення надзвичайної ситуації переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а навчання переводитимуть у дистанційний режим.
До 30 січня керівники шкіл мають поінформувати батьків та учнів про формат роботи таких шкіл.
Крім того, батьки можуть обрати для дітей найбільш комфортний і безпечний формат навчання.
