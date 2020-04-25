В МОН анонсировали языковые изменения в программах средней и старшей школы

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Со следующего учебного года 80% программы будет на украинском языке

Министр образования и науки Любомира Мандзий анонсировала языковые изменения в программах средней и старшей школы со следующего учебного года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Мандзий, со следующего учебного года 80% программы для учеников 5-11 классов должны быть на украинском языке.

"В Украине в 190 школах обучение происходило на русском языке. Со следующего учебного года для учащихся 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке", - заявила она.

Министр образования отметила, что для того, чтобы это организовать, МОН проводило мероприятия по изучению учителями украинского языка.

"Для организации этого было проведено много мероприятий по изучению учителями украинского языка. Эти обучения для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим учениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также норму закона о полном общем среднем образовании", - добавила Мандзий.

Напомним, 18 марта вступил в силу закон "О среднем образовании". Закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предполагает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

Также РБК-Украина писало, что парламентский комитет по вопросам гуманитарной политики отложил принятие решения относительно проекта закона, который предусматривает отсрочку перехода на обучение на украинском. Министерство образования выступило против принятия данного законопроекта.