У МОН анонсували мовні зміни в програмах середньої та старшої школи

Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

З наступного навчального року 80% програми буде українською мовою

Міністр освіти та науки Любомира Мандзій анонсувала мовні зміни в програмах середньої та старшої школи із наступного навчального року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Мандзій, з наступного начального року 80% програми для учнів 5-11 класів має бути українською мовою.

"В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою", - заявила вона.

Міністр освіти зазначила, що для того, щоб це організувати, МОН проводило заходи щодо вивчення вчителями української мови.

"Для організації цього було проведено багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту", - додала Мандзій.

Нагадаємо, 18 березня набув чинності закон "Про повну загальну середню освіту". Закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.

Також РБК-Україна писало, що парламентський комітет з питань гуманітарної політики відклав ухвалення рішення щодо проєкту закону, який передбачає відстрочку переходу на навчання українською. Міністерство освіти виступило проти ухвалення даного законопроєкту.