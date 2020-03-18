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Вступил в силу закон о полном среднем образовании

Новости » Политика     18.03.2020 - 08:14
Вступил в силу закон о полном среднем образовании
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ гарантирует равный доступ к образованию для учащихся

В среду, 18 марта, вступил в силу закон о полном среднем образовании. Документ гарантирует равный доступ к образованию для учащихся.

Закон "О полном общем среднем образовании" вступил в силу в среду, 18 марта. Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Вместе с тем ряд положений вступят в действие позже:

  • абзац второй части второй статьи 12 вступает в силу с 1 сентября 2024 года;
  • абзац первый части четвертой статьи 18 вступает в силу с 1 января 2021 года;
  • часть седьмая статьи 24 вступает в силу с 1 января 2021 года;
  • абзац восьмой части первой статьи 32, абзацы пятый и шестой части первой статьи 35, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года;
  • абзац второй части шестой статьи 49, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.

В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

В Министерстве образования подчеркивали, что ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности - гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.

Напомним, 13 марта проект закона одобрил глава государства Владимир Зеленский, а 17 марта он был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, 16 января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901, за него проголосовали 327 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля ВР разблокировала подписание законопроекта №0901 "О полном общем среднем образовании".

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