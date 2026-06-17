Момент удару Росії по Києво-Печерській лаврі потрапив на відео

У заповіднику повідомили, що російський дрон влучив у головний храм Лаври - Успенський собор.

“Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври - Успенський собор”, - йдеться у повідомленні.

Що показали на відео

На оприлюднених кадрах видно момент удару та охоплений вогнем храм після влучання. Також на кадрах можна побачити наслідки атаки на святиню.

Водночас у Лаврі наголосили, що атака стала черговим ударом по українській культурній та духовній спадщині.

“Охоплений полум’ям храм - це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність”, - зазначили у заповіднику.

Реакція заповідника

У Національному заповіднику нагадали, що святиня вже неодноразово переживала спроби знищення впродовж своєї історії.

“Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер”, - додали у Лаврі.