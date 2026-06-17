Момент удара России по Киево-Печерской лавре показали на видео

В заповеднике сообщили, что российский дрон поразил главный храм Лавры - Успенский собор.

"Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры - Успенский собор", - говорится в сообщении.

Что показали на видео

На обнародованных кадрах виден момент удара и охваченный огнем храм после попадания. Также на кадрах можно увидеть последствия атаки на святыню.

В то же время в Лавре подчеркнули, что атака стала очередным ударом по украинскому культурному и духовному наследию.

"Охваченный пламенем храм - это ещё одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность", - отметили в заповеднике.

Реакция заповедника

В Национальном заповеднике напомнили, что святыня уже неоднократно переживала попытки уничтожения на протяжении своей истории.

"Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть её из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", - добавили в Лавре.