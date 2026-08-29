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Перше влучання у селі Мила припало на склад боєприпасів Сил оборони, - Зеленський

15:31 29.08.2026 Сб
2 хв
Це вже другий такий випадок після Вишневого
aimg Валерія Абабіна
Перше влучання у селі Мила припало на склад боєприпасів Сил оборони, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Детонація боєприпасів у селі Мила на Київщині стала вже другим подібним випадком після Вишневого. Обставини зберігання вибухівки поруч із людьми має встановити слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Детонація в селі Мила Бучанського району почалася після російського удару. Ситуацію президент назвав жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини поруч із людьми.

"Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що після ситуації у Вишневому це вже другий подібний злочин, і назвав його абсолютно неприпустимим. Президент розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.

За його словами, перше влучання припало на місце зберігання боєприпасів, якого там точно не мало бути, - склади Сил оборони. Почалася детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів значного масштабу.

Президент додав, що обговорив ситуацію з Генеральним прокурором, МВС, СБУ та Головнокомандувачем - усе необхідне для розслідування у них є.

Окремо він подякував усім, хто на місці та в інших точках російських влучань допомагає рятувати людей.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині - пожежа супроводжувалася вибухами й подальшою детонацією.

Станом на 29 серпня кількість загиблих зросла до 37 осіб, серед них - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Прокуратура вже почала розслідування законності розміщення вибухонебезпечних предметів.

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Вибух боєприпасів Володимир Зеленський
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