Перше влучання у селі Мила припало на склад боєприпасів Сил оборони, - Зеленський

Детонація боєприпасів у селі Мила на Київщині стала вже другим подібним випадком після Вишневого. Обставини зберігання вибухівки поруч із людьми має встановити слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Детонація в селі Мила Бучанського району почалася після російського удару. Ситуацію президент назвав жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини поруч із людьми.

"Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що після ситуації у Вишневому це вже другий подібний злочин, і назвав його абсолютно неприпустимим. Президент розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.

За його словами, перше влучання припало на місце зберігання боєприпасів, якого там точно не мало бути, - склади Сил оборони. Почалася детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів значного масштабу.

Президент додав, що обговорив ситуацію з Генеральним прокурором, МВС, СБУ та Головнокомандувачем - усе необхідне для розслідування у них є.

Окремо він подякував усім, хто на місці та в інших точках російських влучань допомагає рятувати людей.