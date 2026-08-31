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"Момент чрезвычайной срочности": в США призвали немедленно принять санкции против РФ

01:44 31.08.2026 Пн
3 мин
По словам сенатора, экономика Путина уже на грани серьезного кризиса.
aimg Екатерина Коваль
"Момент чрезвычайной срочности": в США призвали немедленно принять санкции против РФ Фото: сенатор-демократ Ричард Блюменталь (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Американский сенатор призвал Палату представителей принять законопроект о санкциях против России, ранее с широкой двухпартийной поддержкой прошедший Сенат. По его словам, сейчас "момент чрезвычайной срочности" в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя в эфире CBS News.

Почему именно сейчас

"Это момент чрезвычайной срочности - Путин может попробовать эскалацию, но в то же время он в сложном экономическом положении. Такой санкционный закон, ограничив поток доходов для его военной машины, может полностью подорвать его способность вести эту жестокую, убийственную войну", - заявил Блюменталь в эфире "Face the Nation".

Что предполагает законопроект

Документ под названием "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" позволит президенту вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших покупателей российской нефти или газа, за исключением для стран, импортирующих менее 15% газа из России и в то же время сокращающих эти объемы.

Часть демократов в Палате представителей выражала обеспокоенность по поводу расширения полномочий президента, однако Блюменталь защищал законопроект, назвав его результатом "изнурительных, порой болезненных переговоров" с торговым представителем США, Белым домом и законодателями из обеих партий. По его словам, в Сенате закон прошел голосованием 86 против 11.

&quot;Момент чрезвычайной срочности&quot;: в США призвали немедленно принять санкции против РФ

Сенатор отметил ключевые элементы документа - расширенные полномочия президента для введения жестких санкций против олигархов и финансовых учреждений, меры против "теневого флота" и пошлин, суженных именно к пяти крупнейшим покупателям российской нефти и газа.

Насколько слаба экономика России

По словам Блюменталя, санкционный закон может ослабить позиции Путина, учитывая экономическую ситуацию в России.

"Его экономика на грани серьезного кризиса. Его ждет дефицит в 125 миллиардов долларов - 5% ВВП, а процентная ставка по государственному долгу достигает 14%", - заявил сенатор.

Прогноз по голосованию в Палате

Блюменталь заявил, что "надеется" на достаточную поддержку демократов для принятия законопроекта в Палате представителей. По его словам, во время визита в Украину в прошлом году он призвал Зеленского встретиться с членами Конгресса так же, как украинский лидер делал это в Сенате.

"Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что он самый сильный адвокат Украины", - добавил сенатор.

По словам сенатора, во время встречи Зеленский наметил свои приоритеты, которые Блюменталь назвал "домашней задачей" для себя, и на первом месте среди них именно санкционный законопроект против России.

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области - пожар сопровождался взрывами и детонацией боеприпасов. СБУ возбудила уголовное дело по факту удара и детонации, расследование ведут по статье о служебной халатности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что детонация боеприпасов в Мили – это уже второй подобный случай после Вишневого. Он подчеркнул, что такое преступление недопустимо и рассчитывает, что детали оперативно представят обществу .

Подробно о том, что известно о последствиях этого удара, – читайте в материале РБК-Украина .

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