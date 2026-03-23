"Молодший лейтенант" без тривалого контракту: як мобілізованому з дипломом стати офіцером

Головне: Оновлені правила : процедуру присвоєння офіцерських звань у ЗСУ адаптували до реалій війни.

: процедуру присвоєння офіцерських звань у ЗСУ адаптували до реалій війни. Умови : шлях до нових погонів відкритий для мобілізованих українців з дипломом бакалавра або магістра.

: шлях до нових погонів відкритий для мобілізованих українців з дипломом бакалавра або магістра. Пряме призначення : механізм доступний магістрам із підтвердженим управлінським досвідом у цивільному житті.

: механізм доступний магістрам із підтвердженим управлінським досвідом у цивільному житті. Без "вічного" контракту : після закінчення війни можна буде демобілізуватися як офіцер, не маючи зобов'язань продовжувати службу.

: після закінчення війни можна буде демобілізуватися як офіцер, не маючи зобов'язань продовжувати службу. Шлях до звання : бакалаврам і особам без керівного досвіду потрібне навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу.

: бакалаврам і особам без керівного досвіду потрібне навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу. Кар'єрний ліфт: офіцерське звання дає право на вищі посади, краще грошове забезпечення та професійний розвиток у війську.

Про який механізм у ЗСУ йдеться

У 2025 році президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовці з вищою освітою можуть призначатися на офіцерські посади у Збройних силах України.

Так присвоєння офіцерських звань у ЗСУ адаптували до реалій війни - мобілізовані громадяни з дипломом бакалавра або магістра отримали можливість стати офіцерами за пришвидшеними процедурами (без необхідності підписання довгострокового контракту).

"За цей час декілька сотень мобілізованих фахівців з вищою освітою вже отримали первинне офіцерське звання", - уточнили в МОУ.

Українцям нагадали, що в умовах воєнного стану ЗСУ потребують максимально ефективного поєднання:

фундаментальних компетенцій кадрових військових;

практичних навичок фахівців із цивільного сектору.

Від чого залежить процес присвоєння звання

В цілому процес - конкретний шлях присвоєння офіцерського звання - залежить:

від рівня освіти (освітнього ступеня);

від наявного цивільного досвіду.

"Для громадян, які вже здобули вищу освіту, діє формат інтенсивної адаптації - кількамісячні курси професійної військової освіти за відповідним профілем", - повідомили в Міноборони.

Тим часом для фахівців зі ступенем магістра та підтвердженим управлінським досвідом - діє механізм прямого призначення. Це дозволяє армії без зволікань застосувати їхні організаційні навички на практиці.

"Важливо розуміти, що в цих випадках не йдеться про автоматичне присвоєння звання", - наголосили в МОУ.

Йдеться про те, що військовослужбовець повинен:

відповідати певним критеріям;

пройти навчання;

бути призначеним на відповідну посаду.

Просто тепер цей шлях став набагато простішим для цивільних фахівців з вищою освітою.

Мобілізований військовий з дипломом може стати офіцером без довгострокового контракту (інфографіка: mod.gov.ua)

Хто і як може стати молодшим лейтенантом

Претендувати на присвоєння первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта можуть військовослужбовці, які мають:

або диплом бакалавра;

або вищий освітній ступінь з будь-якої спеціальності - диплом магістра.

Для цього необхідно пройти навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня:

базовий курс тактичного рівня L-1A (обсягом 20 кредитів ЄКТС);

фаховий курс тактичного рівня L-1B (обсягом 20 кредитів ЄКТС).

"З терміном навчання до шести місяців", - уточнили в МОУ.

Тим часом навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня - фаховий курс тактичного рівня L-1В (з терміном навчання до трьох місяців) проводиться для:

осіб сержантського (старшинського) складу;

які мають вищу освіту не нижче бакалавра;

які мають бойовий досвід;

які успішно пройшли вступні випробування, що підтверджують опанування ними компетентностей, передбачених для базового курсу тактичного рівня L-1A.

Такі курси проводяться на базі:

вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ)

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку військових фахівців тактичного рівня.

"Після успішного завершення навчання та призначення на офіцерську посаду вам присвоюють звання молодшого лейтенанта", - розповіли в МОУ.

Зазначається, що крім освіти, необхідно відповідати вимогам за станом здоров'я - бути придатним до військової служби.

Це визначається під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Кому й для чого потрібен управлінський досвід

Якщо військовослужбовець має ступінь магістра (або прирівняну до нього вищу освіту) та досвід роботи на керівних посадах (не менше двох років):

йому може бути присвоєне первинне офіцерське звання;

він може бути призначеним на посаду відповідно до своєї спеціальності.

"При цьому штатно-посадова категорія цієї посади може бути вище вашого актуального первинного офіцерського звання - все залежить від вашого управлінського досвіду, освіти та потреб військової частини", - наголосили в МОУ.

Уточнюється, що керівний досвід має бути здобутий у цивільному житті:

на підприємствах;

в установах;

в організаціях.

"Це можуть бути посади керівників відділів, заступників директорів, керівників проектів, головних спеціалістів тощо", - пояснили українцям.

Важливо при цьому, щоб така робота передбачала:

управління людьми;

прийняття рішень;

відповідальність за результат.

"Так, наприклад, мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання та служити за спеціальністю. Ключова перевага цього варіанту - під час воєнного стану не потрібно укладати довгостроковий контракт", - повідомили в МОУ.

Це означає, що після закінчення війни людина зможе демобілізуватися як офіцер, не маючи зобов'язань продовжувати службу.

"Для багатьох досвідчених фахівців це критично важливо, оскільки дозволяє служити країні під час війни, не відмовляючись від цивільної кар'єри після її завершення", - уточнили в міністерстві.

Шлях до офіцерського звання: покрокова інструкція

Перший варіант присвоєння офіцерського звання - через навчання (для бакалаврів та осіб без керівного досвіду):

подати рапорт командиру - з проханням направити на курси професійної військової освіти (L-1A/L-1B);

додати до рапорту копії паспорта, військового квитка та диплома (від бакалавра);

пройти ВЛК - за вимогами для офіцерського складу;

пройти навчання на курсах;

отримати призначення та присвоєння звання - після успішного випуску (тоді командування або вищий штаб призначить вас на посаду з одночасним присвоєнням звання "молодший лейтенант").

Другий варіант - пряме призначення (для магістрів з управлінським досвідом):

уточнити наявні вакансії - дізнатись про наявність вакантних офіцерських посад у частині;

підготувати пакет документів - копію військово-облікового документа, завірені копії диплома магістра (або спеціаліста) та додатка до нього, завірену копію трудової книжки або витяг з реєстру застрахованих осіб ПФУ (цивільний досвід має відповідати професіям керівників та менеджерів - коди 1210-1319 Класифікатора професій);

подати рапорт командиру - щодо присвоєння звання молодшого лейтенанта з одночасним призначенням на обрану вакантну посаду;

дочекатись перевірки та схвалення рішення (командир повинен перевірити вашу відповідність, наявний досвід та потребу у фахівцях);

отримати призначення - за позитивного рішення документи йдуть на підпис (вам присвоюється звання "молодший лейтенант" і ви розпочинаєте службу на офіцерській посаді).

"На курси професійної військової освіти (L-курси) вас направлять пізніше, у встановленому порядку під час проходження служби", - зауважили в МОУ.

Насамкінець українцям нагадали, що офіцерське звання відкриває шлях до кар'єрного зростання у ЗСУ, адже після присвоєння первинного звання можна розвиватися далі:

проходячи наступні рівні курсів (L-1С, L-2);

здобуваючи досвід командування;

отримуючи підвищення до лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана та вище.

"Для тих, хто бачить своє майбутнє в армії, це реальний шлях професійного розвитку", - підсумували в МОУ.