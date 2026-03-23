"Молодший лейтенант" без тривалого контракту: як мобілізованому з дипломом стати офіцером

У Збройних силах України діє оновлений механізм присвоєння офіцерського звання для мобілізованих із вищою освітою. Військовий з дипломом може стати молодшим лейтенантом без довгострокового контракту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).
У 2025 році президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовці з вищою освітою можуть призначатися на офіцерські посади у Збройних силах України.
Так присвоєння офіцерських звань у ЗСУ адаптували до реалій війни - мобілізовані громадяни з дипломом бакалавра або магістра отримали можливість стати офіцерами за пришвидшеними процедурами (без необхідності підписання довгострокового контракту).
"За цей час декілька сотень мобілізованих фахівців з вищою освітою вже отримали первинне офіцерське звання", - уточнили в МОУ.
Українцям нагадали, що в умовах воєнного стану ЗСУ потребують максимально ефективного поєднання:
В цілому процес - конкретний шлях присвоєння офіцерського звання - залежить:
"Для громадян, які вже здобули вищу освіту, діє формат інтенсивної адаптації - кількамісячні курси професійної військової освіти за відповідним профілем", - повідомили в Міноборони.
Тим часом для фахівців зі ступенем магістра та підтвердженим управлінським досвідом - діє механізм прямого призначення. Це дозволяє армії без зволікань застосувати їхні організаційні навички на практиці.
"Важливо розуміти, що в цих випадках не йдеться про автоматичне присвоєння звання", - наголосили в МОУ.
Йдеться про те, що військовослужбовець повинен:
Просто тепер цей шлях став набагато простішим для цивільних фахівців з вищою освітою.
Претендувати на присвоєння первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта можуть військовослужбовці, які мають:
Для цього необхідно пройти навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня:
"З терміном навчання до шести місяців", - уточнили в МОУ.
Тим часом навчання за освітніми програмами курсів професійної військової освіти офіцерського складу тактичного рівня - фаховий курс тактичного рівня L-1В (з терміном навчання до трьох місяців) проводиться для:
Такі курси проводяться на базі:
"Після успішного завершення навчання та призначення на офіцерську посаду вам присвоюють звання молодшого лейтенанта", - розповіли в МОУ.
Зазначається, що крім освіти, необхідно відповідати вимогам за станом здоров'я - бути придатним до військової служби.
Це визначається під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Якщо військовослужбовець має ступінь магістра (або прирівняну до нього вищу освіту) та досвід роботи на керівних посадах (не менше двох років):
"При цьому штатно-посадова категорія цієї посади може бути вище вашого актуального первинного офіцерського звання - все залежить від вашого управлінського досвіду, освіти та потреб військової частини", - наголосили в МОУ.
Уточнюється, що керівний досвід має бути здобутий у цивільному житті:
"Це можуть бути посади керівників відділів, заступників директорів, керівників проектів, головних спеціалістів тощо", - пояснили українцям.
Важливо при цьому, щоб така робота передбачала:
"Так, наприклад, мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання та служити за спеціальністю. Ключова перевага цього варіанту - під час воєнного стану не потрібно укладати довгостроковий контракт", - повідомили в МОУ.
Це означає, що після закінчення війни людина зможе демобілізуватися як офіцер, не маючи зобов'язань продовжувати службу.
"Для багатьох досвідчених фахівців це критично важливо, оскільки дозволяє служити країні під час війни, не відмовляючись від цивільної кар'єри після її завершення", - уточнили в міністерстві.
Перший варіант присвоєння офіцерського звання - через навчання (для бакалаврів та осіб без керівного досвіду):
Другий варіант - пряме призначення (для магістрів з управлінським досвідом):
"На курси професійної військової освіти (L-курси) вас направлять пізніше, у встановленому порядку під час проходження служби", - зауважили в МОУ.
Насамкінець українцям нагадали, що офіцерське звання відкриває шлях до кар'єрного зростання у ЗСУ, адже після присвоєння первинного звання можна розвиватися далі:
"Для тих, хто бачить своє майбутнє в армії, це реальний шлях професійного розвитку", - підсумували в МОУ.
