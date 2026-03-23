"Младший лейтенант" без длительного контракта: как мобилизованному с дипломом стать офицером

В Вооруженных силах Украины действует обновленный механизм присвоения офицерского звания для мобилизованных с высшим образованием. Военный с дипломом может стать младшим лейтенантом без долгосрочного контракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
В 2025 году президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие с высшим образованием могут назначаться на офицерские должности в Вооруженных силах Украины.
Так присвоение офицерских званий в ВСУ адаптировали к реалиям войны - мобилизованные граждане с дипломом бакалавра или магистра получили возможность стать офицерами по ускоренным процедурам (без необходимости подписания долгосрочного контракта).
"За это время несколько сотен мобилизованных специалистов с высшим образованием уже получили первичное офицерское звание", - уточнили в МОУ.
Украинцам напомнили, что в условиях военного положения ВСУ требуют максимально эффективного сочетания:
В целом процесс - конкретный путь присвоения офицерского звания - зависит:
"Для граждан, которые уже получили высшее образование, действует формат интенсивной адаптации - многомесячные курсы профессионального военного образования по соответствующему профилю", - сообщили в Минобороны.
Между тем для специалистов со степенью магистра и подтвержденным управленческим опытом - действует механизм прямого назначения. Это позволяет армии без проволочек применить их организационные навыки на практике.
"Важно понимать, что в этих случаях речь не идет об автоматическом присвоении звания", - отметили в МОУ.
Речь идет о том, что военнослужащий должен:
Просто теперь этот путь стал гораздо проще для гражданских специалистов с высшим образованием.
Претендовать на присвоение первичного офицерского звания младшего лейтенанта могут военнослужащие, которые имеют:
Для этого необходимо пройти обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава тактического уровня:
"Со сроком обучения до шести месяцев", - уточнили в МОУ.
Между тем обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава тактического уровня - профессиональный курс тактического уровня L-1В (со сроком обучения до трех месяцев) проводится для:
Такие курсы проводятся на базе:
"После успешного завершения обучения и назначения на офицерскую должность вам присваивают звание младшего лейтенанта", - рассказали в МОУ.
Отмечается, что кроме образования, необходимо соответствовать требованиям по состоянию здоровья - быть пригодным к военной службе.
Это определяется при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК).
Если военнослужащий имеет степень магистра (или приравненное к нему высшее образование) и опыт работы на руководящих должностях (не менее двух лет):
"При этом штатно-должностная категория этой должности может быть выше вашего актуального первичного офицерского звания - все зависит от вашего управленческого опыта, образования и потребностей воинской части", - подчеркнули в МОУ.
Уточняется, что руководящий опыт должен быть получен в гражданской жизни:
"Это могут быть должности руководителей отделов, заместителей директоров, руководителей проектов, главных специалистов и т.д.", - объяснили украинцам.
Важно при этом, чтобы такая работа предусматривала:
"Так, например, мобилизованные IT-специалисты могут получить офицерское звание и служить по специальности. Ключевое преимущество этого варианта - во время военного положения не нужно заключать долгосрочный контракт", - сообщили в МОУ.
Это означает, что после окончания войны человек сможет демобилизоваться как офицер, не имея обязательств продолжать службу.
"Для многих опытных специалистов это критически важно, поскольку позволяет служить стране во время войны, не отказываясь от гражданской карьеры после ее завершения", - уточнили в министерстве.
Первый вариант присвоения офицерского звания - через обучение (для бакалавров и лиц без руководящего опыта):
Второй вариант - прямое назначение (для магистров с управленческим опытом):
"На курсы профессионального военного образования (L-курсы) вас направят позже, в установленном порядке во время прохождения службы", - отметили в МОУ.
В завершение украинцам напомнили, что офицерское звание открывает путь к карьерному росту в ВСУ, ведь после присвоения первичного звания можно развиваться дальше:
"Для тех, кто видит свое будущее в армии, это реальный путь профессионального развития", - подытожили в МОУ.
