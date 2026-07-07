У Молодові не радять громадянам їздити до РФ: можуть опинитись на фронті

Громадяни Молдови, які бажають в’їхати до Росії, почали стикатися з посиленими перевірками та примусом до підписання контракту з Міноборони. Крім того, їх можуть чекати багатогодинні допити в аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Молдови .

За даними відомства, на кордоні затримують насамперед чоловіків віком від 18 до 60 років, осіб із нещодавно виданими паспортами та тих, хто відвідував Україну, подорожує самостійно або має російське громадянство.

МЗС попередило, що тих, хто в’їжджає, можуть допитувати від 3 до 12 годин і змушувати проходити поліграф. Також від них вимагають надати доступ до гаджетів і підписати згоду на обробку персональних даних.

Прикордонники ставлять запитання про поїздки в Україну, професійну діяльність, родичів та ставлення до війни. На час перевірки документи вилучаються.

Відмова виконувати вимоги російської влади може призвести до заборони на в’їзд або адміністративної відповідальності, включаючи арешт, зазначили у відомстві.

Там додали, що на затриманих чиниться тиск з метою схилити їх до підписання контракту на службу в Збройних силах РФ. У зв’язку з цим МЗС Молдови рекомендувало співвітчизникам ретельно оцінювати необхідність поїздок до Росії.