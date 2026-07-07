ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Молодове не советуют гражданам ездить в РФ: могут оказаться на фронте

06:58 07.07.2026 Вт
2 мин
Чем еще рискуют молдаване пересекая границу с Россией?
aimg Филипп Бойко
В Молодове не советуют гражданам ездить в РФ: могут оказаться на фронте Фото: здание МИД Молдовы (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Граждане Молдовы, желающие въехать в Россию, стали сталкиваться с усиленными проверками и принуждением к подписанию контракта с Минобороны. Кроме того, их могут ждать многочасовые допросы в аэропорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

По данным ведомства, на границе задерживают прежде всего мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами и посещающих Украину путешествует самостоятельно или имеет российское гражданство.

МИД предупредил, что въезжающих могут допрашивать от 3 до 12 часов и заставлять проходить полиграф. Также от них требуется предоставить доступ к гаджетам и подписать согласие на обработку персональных данных.

Пограничники задают вопросы о поездках в Украину, профессиональной деятельности, родственниках и отношении к войне. При проверке документы изымаются.

Отказ выполнять требования российских властей может привести к запрету на въезд или административной ответственности, включая арест, отметили в ведомстве.

Там добавили, что на задержанных оказывается давление, чтобы склонить их к подписанию контракта на службу в Вооруженных силах РФ. В связи с этим МИД Молдовы рекомендовал соотечественникам тщательно оценивать необходимость поездок в Россию.

Контекст события

Молдова окончательно закрыла "русский дом" в Кишиневе. Центр был известен своей ярой популяризацией русского языка и культуры.

Также Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине. Речь идет о русском военном присутствии в Приднестровье.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова Российская Федерация
Новости
Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"
Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины