Молодіжна збірна України з волейболу вперше вийшла у плейоф чемпіонату світу

У середу, 27 серпня, на молодіжну збірну України з волейболу чекає історичний матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі. "Синьо-жовті" вперше пробилися до плейоф світової першості U21.
Де та коли дивитися матчі - повідомляє РБК-Україна.
Збірна України U21 здобула третє місце у групі D молодіжного чемпіонату світу з волейболу-2025. У вирішальному матчі групового етапу команда Сергія Капелюся обіграла Туніс у трьох сетах та вперше в історії пробилася до плейоф турніру.
Головними лідерами українців стали блокувальник Андрій Челеняк та діагональний Олександр Бойко.
За підсумками групового етапу Челеняк увійшов до трійки найрезультативніших гравців чемпіонату за очками на блоках (18). Найбільше - вісім блоків - він набрав у матчі з Аргентиною.
Олександр Бойко став найкращим за очками у складі збірної України. Діагональний завершив групову стадію з 73 очками, а його 33 бали у матчі проти Індонезії стали четвертим найкращим показником на турнірі в одному поєдинку.
У 1/8 фіналу Україна зустрінеться з Польщею, яка поступилася лише Ірану та загалом програла три сети у п’яти матчах групового етапу. Гра відбудеться 27 серпня о 12:00 за київським часом.
Трансляція матчу – на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", місцевих каналах Суспільного, а також на YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".
Сьогодні також свій заключний матч групового етапу жіночого чемпіонату світу з волейболу проведе збірна України. О 16:30 українки зіграють проти Камеруну. Щоб зберегти перевагу в боротьбі за третє місце, команді потрібна лише перемога.
Трансляція матчу Україна - Камерун відбудеться також відбудеться на телеканалах та YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
