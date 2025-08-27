Молодежная сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

В среду, 27 августа, молодежную сборную Украины по волейболу ждет исторический матч 1/8 финала чемпионата мира против Польши. "Сине-желтые" впервые пробились в плейоф мирового первенства U21.
Сборная Украины U21 заняла третье место в группе D молодежного чемпионата мира по волейболу-2025. В решающем матче группового этапа команда Сергея Капелюся обыграла Тунис в трех сетах и впервые в истории пробилась в плей-офф турнира.
Главными лидерами украинцев стали блокировщик Андрей Челеняк и диагональный Александр Бойко.
По итогам группового этапа Челеняк вошел в тройку самых результативных игроков чемпионата по очкам на блоках (18). Больше всего - восемь блоков - он набрал в матче с Аргентиной.
Александр Бойко стал лучшим по очкам в составе сборной Украины. Диагональный завершил групповую стадию с 73 очками, а его 33 балла в матче против Индонезии стали четвертым лучшим показателем на турнире в одном поединке.
В 1/8 финала Украина встретится с Польшей, которая уступила только Ирану и в целом проиграла три сета в пяти матчах группового этапа. Игра состоится 27 августа в 12:00 по киевскому времени.
Трансляция матча - на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных каналах Общественного, а также на YouTube-канале "Суспільне Волейбол".
Сегодня также свой заключительный матч группового этапа женского чемпионата мира по волейболу проведет сборная Украины. В 16:30 украинки сыграют против Камеруна. Чтобы сохранить преимущество в борьбе за третье место, команде нужна лишь победа.
Трансляция матча Украина - Камерун состоится также состоится на телеканалах и YouTube-канале "Суспільне Спорт".
