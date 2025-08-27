RU

Молодежная сборная Украины по волейболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Украины по волейболу U21 (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 27 августа, молодежную сборную Украины по волейболу ждет исторический матч 1/8 финала чемпионата мира против Польши. "Сине-желтые" впервые пробились в плейоф мирового первенства U21.

Где и когда смотреть матчи - сообщает РБК-Украина.

Исторический прорыв Украины

Сборная Украины U21 заняла третье место в группе D молодежного чемпионата мира по волейболу-2025. В решающем матче группового этапа команда Сергея Капелюся обыграла Тунис в трех сетах и впервые в истории пробилась в плей-офф турнира.

Главными лидерами украинцев стали блокировщик Андрей Челеняк и диагональный Александр Бойко.

Челеняк в топ-3 блокировщиков мира

По итогам группового этапа Челеняк вошел в тройку самых результативных игроков чемпионата по очкам на блоках (18). Больше всего - восемь блоков - он набрал в матче с Аргентиной.

Бойко среди самых результативных игроков

Александр Бойко стал лучшим по очкам в составе сборной Украины. Диагональный завершил групповую стадию с 73 очками, а его 33 балла в матче против Индонезии стали четвертым лучшим показателем на турнире в одном поединке.

Следующий соперник - Польша

В 1/8 финала Украина встретится с Польшей, которая уступила только Ирану и в целом проиграла три сета в пяти матчах группового этапа. Игра состоится 27 августа в 12:00 по киевскому времени.

Трансляция матча - на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных каналах Общественного, а также на YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Женская сборная Украины завершает групповой этап

Сегодня также свой заключительный матч группового этапа женского чемпионата мира по волейболу проведет сборная Украины. В 16:30 украинки сыграют против Камеруна. Чтобы сохранить преимущество в борьбе за третье место, команде нужна лишь победа.

Трансляция матча Украина - Камерун состоится также состоится на телеканалах и YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Другие матчи 1/8 финала ЧМ U21 по волейболу:

  • 12:00 Чехия - Турция
  • 15:00 Япония - Китай

Всего в среду, 27 августа, будут сыграны такие волейбольные матчи:

  • 12:00 Волейбол: Украина - Польша (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 12:00 Волейбол: Чехия - Турция (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 13:00 Волейбол: Япония - Сербия (чемпионат мира, женщины)
  • 15:00 Волейбол: Япония - Китай (чемпионат мира U21, 1/8 финала)
  • 16:30 Волейбол: Украина - Камерун (чемпионат мира, женщины)
УкраинаВолейбол