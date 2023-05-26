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Молодіжна збірна України отримала спаринг-партнера перед Євро-2023

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 14:54
Молодіжна збірна України отримала спаринг-партнера перед Євро-2023 Фото: Українська молодіжка проведе товариський матч (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 проти однолітків із Ірландії у рамках підготовки до чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна U-21 – Ірландія U-21 відбудеться 16 червня. Поєдинок зіграють в Австрії, де "синьо-жовті" готуватимуться до Євро-2023. Стартовий свисток прозвучить о 19:00.

Тренерський штаб збірної на чолі з Русланом Ротанем запланував старт підготовки до континентального форуму на 7 червня. Чемпіонат Європи розпочнеться з групового етапу 21 червня. У перший ігровий день українська команда зустрінеться з Хорватією U-21.

За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи B. Там суперниками збірної України U-21, окрім хорватів, будуть команди Румунії та Іспанії. Дві найкращі вийдуть до плей-офф турніру, а трійка призерів отримає путівки на Олімпійські ігри-2024.

Раніше визначився транслятор Євро-2023 серед 21-річних. Поєдинки молодіжної збірної України в цифровому мовленні Т2 покажуть місцеві телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). У мережі переглянути матчі можна буде на платформі "Суспільне Спорт".

До слова, раніше УАФ опублікувала список викликаних до збірної України на матчі відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, нещодавно Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.

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