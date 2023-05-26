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Молодежная сборная Украины получила спарринг-партнера перед Евро-2023

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Киев, Пятница 26 мая 2023 14:54
Молодежная сборная Украины получила спарринг-партнера перед Евро-2023 Фото: Украинская молодежка проведет товарищеский матч (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о контрольном поединке сборной Украины U-21 против сверстников из Ирландии в рамках подготовки к чемпионату Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина U-21 – Ирландия U-21 состоится 16 июня. Поединок сыграют в Австрии, где "сине-желтые" будут готовиться к Евро-2023. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Тренерский штаб сборной во главе с Русланом Ротанем запланировал старт подготовки к континентальному форуму на 7 июня. Чемпионат Европы начнется с группового этапа 21 июня. В первый игровой день украинская команда встретится с Хорватией U-21.

По результатам жеребьевки "сине-желтые" попали в группу B. Там соперниками сборной Украины U-21, кроме хорватов, будут команды Румынии и Испании. Две лучшие выйдут в плей-офф турнира, а тройка призеров получит путевки на Олимпийские игры-2024.

Ранее определился транслятор Евро-2023 среди 21-летних. Поединки молодежной сборной Украины в цифровом вещании Т2 покажут местные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). В сети просмотреть матчи можно будет на платформе "Суспильне Спорт".

К слову, ранее УАФ опубликовала список вызванных в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2024.

Напомним, недавно Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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