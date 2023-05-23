Де дивитися матчі збірної України у відборі Євро-2024: відомий транслятор

Літні поєдинки збірної України в кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року покажуть у загальному доступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Матчі "синьо-жовтих" проти збірних Північної Македонії та Мальти наживо покаже "Суспільне". Трансляції поєдинків 16 червня і 19 червня будуть доступні на місцевих телеканалах суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо).

У цифровому мовленні Т2 також покажуть матчі молодіжної збірної України на Євро-2023 серед 21-річних. Поєдинки підопічних Руслана Ротаня проти однолітків із Хорватії, Румунії та Іспанії будуть доступні на місцевих телеканалах "Суспільного" та на платформі "Суспільне Спорт".

Раніше УЄФА змінив час початку матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Мальти. Стартовий свисток пролунає о 19:00 замість 21:45 за київським часом. Поєдинок прийме словацька Трнава.

Кваліфікація до Євро-2024 стартувала в березні двома турами. Перший ігровий день українська команда пропустила, а в другому поступилася збірній Англії (0:2). Влітку "синьо-жовті" зустрінуться з македонцями та мальтійцями, а 9 вересня проведуть домашній матч проти англійців.