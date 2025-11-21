У молодежи - большие пробелы в знаниях о Майдане: эксперт объяснил, почему так произошло

Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы, ведь именно в этот день на Майдане начались события, которые впоследствии вошли в историю как Революция Достоинства и привели к тектоническим изменениям в обществе. Однако в осведомленности молодежи по этому поводу есть "большие пробелы".

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель центра прав человека и мемориализации войны "Киевской школы экономики", бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович .

Что продемонстрировали украинцы во время Майдана

Эксперт напомнил, что события Революции Достоинства стали временем, когда "украинское общество четко высказалось о том, что оно не хочет (и даже в мыслях не допускает), чтобы Россия снова распоряжалась геополитическим или политическим выбором украинского сообщества".

"Во-вторых, украинцы продемонстрировали, что именно украинский народ является источником легитимности и власти. И если власть может себе позволить пойти против сообщества, то такая власть перестает быть властью", - добавил Дробович.

Он отметил, что это - "о хребте и о смелости".

Ведь по сути, это было "восстание против диктатуры, которую пытался установить Янукович (беглый экс-президент Виктор Янукович, - Ред.)".

"И хотя начиналось все достаточно спокойно, но избиение студентов, попытки разгона Майдана, диктаторские законы - это стало маркерами этой диктатуры. И украинское общество прошло этот тест, среагировав должным образом", - объяснил специалист.

Почему в знаниях молодежи о Майдане - большие пробелы

Дробович напомнил, что в Украине "есть люди, чье взрослое сознание формировалось за время от Майдана - во время этих событий и после них".

"Есть социологические исследования, которые проводит Музей Революции Достоинства. Они исследуют восприятие Революции достоинства обществом, и то, как воспринимаются практики чествования памяти ее участников", - поделился он.

Эксперт отметил, что это на самом деле очень важные исследования.

"И их динамика не слишком утешительна. Есть большие пробелы, особенно в части осведомленности молодежи с событиями Революции Достоинства, с участниками и вообще комеморациями (памятью, - Ред.)", - признал он.

Так, одно из исследований 2021 года выявило, что 15% школьников вообще не знают о Революции достоинства, а твердые знания об этих событиях имеют лишь 8%.

"Это все еще остается проблемой. Это однозначно было выдающееся событие, которое очень сильно изменило мировоззрение людей. Но тот факт, что фактически Революция Достоинства почти сразу переросла в российскую агрессию, в большой степени не дает дистанцироваться от событий, чтобы порефлексировать", - рассказал Дробович.

Он добавил, что украинцы, начиная с 2013 года, с Революции Достоинства, "вошли в АТО/ООС, а с него - вошли в полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины".

"Поэтому здесь есть такая сложность. Ведь для полноценного концептуального осмысления события - а оно было действительно фундаментальным - обычно нужна большая историческая дистанция", - объяснил специалист.

Он отметил, что украинцы, как сообщество, переживая этот водоворот событий и всплеск экстремального насилия, борются против оккупации.

"И еще и на остатках этих моральных сил рефлексируем насчет этих событий. Это - огромный вызов для нашего социума. Далеко не каждая нация имеет такой цикл испытаний", - подытожил эксперт.