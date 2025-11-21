У молодежи - большие пробелы в знаниях о Майдане: эксперт объяснил, почему так произошло
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы, ведь именно в этот день на Майдане начались события, которые впоследствии вошли в историю как Революция Достоинства и привели к тектоническим изменениям в обществе. Однако в осведомленности молодежи по этому поводу есть "большие пробелы".
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель центра прав человека и мемориализации войны "Киевской школы экономики", бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Что продемонстрировали украинцы во время Майдана
Эксперт напомнил, что события Революции Достоинства стали временем, когда "украинское общество четко высказалось о том, что оно не хочет (и даже в мыслях не допускает), чтобы Россия снова распоряжалась геополитическим или политическим выбором украинского сообщества".
"Во-вторых, украинцы продемонстрировали, что именно украинский народ является источником легитимности и власти. И если власть может себе позволить пойти против сообщества, то такая власть перестает быть властью", - добавил Дробович.
Он отметил, что это - "о хребте и о смелости".
Ведь по сути, это было "восстание против диктатуры, которую пытался установить Янукович (беглый экс-президент Виктор Янукович, - Ред.)".
"И хотя начиналось все достаточно спокойно, но избиение студентов, попытки разгона Майдана, диктаторские законы - это стало маркерами этой диктатуры. И украинское общество прошло этот тест, среагировав должным образом", - объяснил специалист.
Почему в знаниях молодежи о Майдане - большие пробелы
Дробович напомнил, что в Украине "есть люди, чье взрослое сознание формировалось за время от Майдана - во время этих событий и после них".
"Есть социологические исследования, которые проводит Музей Революции Достоинства. Они исследуют восприятие Революции достоинства обществом, и то, как воспринимаются практики чествования памяти ее участников", - поделился он.
Эксперт отметил, что это на самом деле очень важные исследования.
"И их динамика не слишком утешительна. Есть большие пробелы, особенно в части осведомленности молодежи с событиями Революции Достоинства, с участниками и вообще комеморациями (памятью, - Ред.)", - признал он.
Так, одно из исследований 2021 года выявило, что 15% школьников вообще не знают о Революции достоинства, а твердые знания об этих событиях имеют лишь 8%.
"Это все еще остается проблемой. Это однозначно было выдающееся событие, которое очень сильно изменило мировоззрение людей. Но тот факт, что фактически Революция Достоинства почти сразу переросла в российскую агрессию, в большой степени не дает дистанцироваться от событий, чтобы порефлексировать", - рассказал Дробович.
Он добавил, что украинцы, начиная с 2013 года, с Революции Достоинства, "вошли в АТО/ООС, а с него - вошли в полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины".
"Поэтому здесь есть такая сложность. Ведь для полноценного концептуального осмысления события - а оно было действительно фундаментальным - обычно нужна большая историческая дистанция", - объяснил специалист.
Он отметил, что украинцы, как сообщество, переживая этот водоворот событий и всплеск экстремального насилия, борются против оккупации.
"И еще и на остатках этих моральных сил рефлексируем насчет этих событий. Это - огромный вызов для нашего социума. Далеко не каждая нация имеет такой цикл испытаний", - подытожил эксперт.
