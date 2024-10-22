Молоді українці можуть отримати грант на власну справу: як це зробити

Зазначається, що для участі у програмі не обов'язково створювати нові робочі місця - достатньо відкрити ФОП після позитивного рішення.

Заявку можна подати на порталі "Дія" в кілька кліків. Для цього потрібно зайти у розділ "Грант на власну справу".

Свириденко пояснила, що після трьох років підприємці зможуть повторно подати заявку на новий грант за загальними умовами програми. Таким чином, можна буде отримати до 250 000 гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

За її словами, за два роки дії програми вже було виділено понад 20 000 грантів на суму майже 5 мільярдів гривень.

Про програму "Власна справа"

Окрім цього, в Міністерстві економіки нагадали, що за грантовою програмою "Власна Справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 грн.

Відомо, що кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

"Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 000 грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту", - пояснили в Міністерстві.

Заявку на отримання гранту можна подати через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Повідомляється, що адмініструє програму Державна служба зайнятості.

У Міністерстві нагадали, що додаткову інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна Справа" можна знайти за посиланням.