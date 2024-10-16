Власники постраждалого від війни бізнесу можуть отримати 820 тисяч гривень допомоги: умови
Власники постраждалого від війни бізнесу можуть взяти участь в освітньо-стипендіальній програмі "Міцність 2". Учасники зможуть отримати грошову допомогу на відновлення власної справи.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Програма орієнтована на підприємців із Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, а також на власників релокованого бізнесу з прифронтових територій.
Згідно з умовами програми, 42 підприємці отримають стипендії на підтримку свого бізнесу, а також матимуть шанс позмагатися за гранти на придбання обладнання у розмірі 820 тисяч, 615 тисяч та 492 тисяч гривень. Загальний фонд стипендій становить понад 12,7 мільйона гривень.
Гроші зможуть отримати учасники, які пройдуть навчання за 3 модулями з маркетингу, цифровізації та масштабування. Також вони матимуть можливість скористатися консультаціями психологів і менторською підтримкою.
Програма розпочнеться у листопаді 2024 року й триватиме 3 місяці. Участь можлива як онлайн, так і офлайн. Подати заявку можна до 28 жовтня 2024 року за посиланням: micnist.com.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українці можуть отримати грант на відкриття або розширення бізнесу в межах програми "Власна справа". Максимальний розмір гранту — до 250 тисяч гривень. Програма, запущена урядом у липні 2022 року, пропонує мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. Кошти можна використати на обладнання, сировину, оренду, маркетинг, рекламу та інші бізнесові потреби. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць.
Ми також писали, що українські підприємці, які постраждали від війни, мають можливість отримати гранти на відновлення бізнесу у розмірі до 5000 євро. Програма "Грант від EU4Business для мікробізнесу" реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини.
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