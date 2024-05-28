Гроші на бізнес: три програми для ветеранів, які допоможуть відкрити власну справу

Українські військові та члени їхніх родин можуть отримати гроші на започаткування й розвиток власної справи. Крім державної програми, яка надає до 1 млн грн, діють також освітньо-грантові ініціативи для ветеранів, які фінансують запуск власного бізнесу.

Про те, як ветеранам отримати грант на розвиток власної справи, розповідає РБК-Україна.

До 100 тисяч гривень за програмою "Траєкторія"

Мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес разом із мережею мультимаркетів "Аврора" запустили освітньо-грантову програму для військових і їхнього другого з подружжя, щоб допомогти у відкритті або просуванні своєї справи.

Програма пропонує:

вебінар, як створити бізнес-план

групові заняття з психологом

онлайн-лекції від ветеранів-підприємців

індивідуальні консультації

Після навчання учасники зможуть презентувати свої бізнес-проекти. 50 учасників, які покажуть найкращі результати зможуть отримати по 100 000 гривень на створення або розвиток власного бізнесу.

Для участі у програмі потрібно подати заявку до 16 червня, заповнивши дані тут.

20 тисяч гривень від ветеранського фонду

Український ветеранський фонд дає можливість отримати 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання, для відкриття або розвитку власного бізнесу.

Подавати заявки на отримання одноразової допомоги можуть ветеран, його дружина чи чоловік, батько, матір, дитина учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Необхідні документи для отримання гранту:

паспорт заявника з пропискою

виписка чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини

документи, що підтверджують покупку обладнання після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна)

Якщо ви відповідаєте вимогам, то треба заповнити заяву на сайті фонду. Після перевірки документів і схвалення заявки, кошти надійдуть протягом 10 днів. Проект діє до завершення воєнного стану.

До 1 мільйона гривень від держави за програмою "Власна справа"

Держава надає допомогу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на відкриття власного бізнесу.

Члени сім’ї ветеранів (чоловік, дружина) можуть отримати:

до 250 тис. гривень - тоді створюється одне робоче місце

від 250 тис. до 500 тис. гривень - створюється два робочих місця

Учасники бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстровані як фізична особа-підприємець, можуть отримати:

до 250 тис. гривень - тоді створюється одне робоче місце

від 250 тис. до 500 тис. гривень - створюється два робочих місця

від 500 тис. до 1 млн гривень - створюється чотири робочих місця, отримувач має бути зареєстрована як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту, вносить сума співфінансування за рахунок власних або кредитних коштів (30% вартості проекту)

Щоб отримати грант, потрібно:

оформити заяву та скласти бізнес-план

подати заяву та бізнес-план через портал ДІЯ

заява, що подається членом сім’ї, повинна бути погоджена з дружиною або чоловіком отримувача (реалізується засобами порталу ДІЯ)

пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості

дочекатися рішення щодо від державного центру зайнятості, яке надійде в особистий кабінет на порталі ДІЯ

протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення: якщо ви фізична особа - зареєструйтесь як ФОП - зверніться до АТ "Ощадбанк", укладіть договір гранту та подайте документи на відкриття рахунку

використайте гроші на відкриття та розвиток власної справи

Заявки на отримання гранту можна подавати до 29 грудня 2024 року.

Додамо, що на кінець квітня 2024 року ухвалено 552 рішень щодо надання грантів для ветеранів та другого з подружжя. Такі дані наводить Міністерство економіки. Найчастіше ветерани відкривають свій бізнес у сфері торгівлі та ремонту (25% грантів), виробництві (18%), кафе та пекарні (16%), послуги (8%).