Молодые украинцы могут получить грант на собственное дело: как это сделать

Отмечается, что для участия в программе не обязательно создавать новые рабочие места - достаточно открыть ФЛП после положительного решения.

Заявку можно подать на портале "Дия" в несколько кликов. Для этого нужно зайти в раздел "Грант на собственное дело".

Свириденко объяснила, что после трех лет предприниматели смогут повторно подать заявку на новый грант по общим условиям программы. Таким образом, можно будет получить до 250 000 гривен при создании не менее двух рабочих мест.

По ее словам, за два года действия программы уже выделено более 20 000 грантов на сумму почти 5 миллиардов гривен.

О программе "Собственное дело"

Кроме того, в Министерстве экономики напомнили, что по грантовой программе "Собственное Дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 000 до 250 000 грн.

Известно, что средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

"Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Для получения гранта более 75 000 грн. обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта", - пояснили в Министерстве.

Заявку на получение гранта можно подать через портал "Дия" вместе с бизнес-планом. Сообщается, что администрирует программу Государственная служба занятости.

В Министерстве напомнили, что дополнительную информацию о получении гранта по программе "Собственное Дело" можно найти по ссылке.